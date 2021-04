Il Comune di Albizzate lancia un bando per la gestione di un nuovo centro cinofilo

Terminati i lavori il Comune di Albizzate pubblicato il bando per la raccolta di offerte per l’affidamento in concessione della nuova area destinata a diventare centro cinofilo, un’area comunale adiacente a piazzale Sefro, della superficie indicativa di 1200 metri quadrati.

Il bando prevede una concessione onerosa (a base d’asta è stabilito in 500 euro annuali), per una durata di 9 anni, e prevede la possibilità di attrezzare un percorso di mobility/agility cani, purché le strutture non siano stabilmente infisse.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Albizzate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 Maggio 2021.

Il bando, oltre alla gestione dell’area e al pagamento del canone annuo, prevede una serie di oneri a carico del gestore che vanno dall’organizzazione di corsi e attività specifiche alla pulizia e manutenzione dell’area interessata ma anche di alcuni spazi specifici di piazzale Sefro. TUTTI I DETTAGLI DEL BANDO

L’area individuata

Lo spazio utilizzabile

Le aree pubbliche da manutenere