Il Comune di Albizzate si costituisce parte civile nel processo penale sulla tragedia di via Marconi

Il Comune di Albizzate ha affidato l’incarico ad un legale per costituirsi parte civile nel processo penale che si occupa del crollo di una tettoia in via Marconi che il 24 giugno del 2020 ha provocato la morte di tre cittadini albizzatesi: mamma Fauzia Taoufiq e i suoi due figli Soulaymane e Yaoucut.

Una tragedia che ha sfiorato anche il sindaco Mirko Zorzo, che si trovava a pochi centimetri di distanza dal crollo, ed i lavoratori e commercianti delle attività che si affacciano in quella via.

Una tragedia che, a ben vedere, ha sfiorato tutti i cittadini di Albizzate che per anni hanno camminato senza alcun sospetto sotto quella copertura che, nessuno poteva saperlo, ma aveva un conto alla rovescia innescato.

Il Comune parteciperà dunque attivamente al procedimento costituendosi parte civile nel procedimento penale a Busto Arsizio per chiedere giustizia su un evento che ha profondamente colpito la comunità tutta. Per questo è stato dato mandato specifico all’avvocato Andrea Toppi per la gestione della causa.