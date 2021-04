Continuano online i concerti della stagione Itinerari Musicali di Amadeus

In attesa che si possa tornare ad eseguire concerti dal vivo la stagione “Itinerari Musicali” di Amadeus continua la sua programmazione L’evento Gran Galà, proposto nella serata di venerdì 16 Aprile sul canale YouTube di Amadeus, ha riscosso un grande successo di pubblico onilne così come aveva registrato anche il tutto esaurito dal vivo, il giorno di capodanno del 2016 presso il teatro Italia di Somma Lombardo.

Interpreti della serata il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus con il soprano Ilaria Torciani ed il tenore Filippo Pina Castiglioni diretti dal maestro Marco Raimondi che hanno proposto un brillante programma di arie, cori ed intermezzi dell’opera lirica italiana, da Donizetti a Rossini, da Verdi a Puccini e Mascagni. “L’opera lirica fa parte del grande patrimonio culturale del nostro paese” – commenta il maestro Marco Raimondi – “ed è importante promuoverlo e valorizzarlo.

Con l’avanzare della campagna vaccinale, che sembra avere finalmente preso la direzione giusta siamo ora di fronte ad un momento importante per il nostro paese. Bisogna guardare con ottimismo al futuro e cogliere l’occasione per rilanciarci a livello internazionale: per questo è necessario il contributo di tutti, delle istituzioni, della politica, degli imprenditori e dei cittadini. Noi di Amadeus faremo la nostra parte e stiamo già organizzando per il prossimo mese di ottobre la prima edizione del World Music Festival a Milano nel quale puntiamo ad ospitare in Italia musicisti da tutto il mondo per un grande momento di festa all’insegna della musica ma contiamo anche di poter tornare prima dell’estate a eseguire concerti dal vivo, appena sarà possibile. Nel frattempo, oltre che su tutti i canali social, siamo ora presenti online anche sui canali dedicati alla musica, da Spotify a Amazon Music a Google Music Play, basta cercare Amadeus Choir&Orchestra”.

Soddisfatto di questa presenza online di Amadeus anche Carlo Massironi, Officier per la comunicazione: “la nostra presenza sul web è sempre più importante ed il debutto sui canali specializzati in musica online è un grande passo avanti per essere vicini al nostro pubblico e diffondere la nostra mission. Un ringraziamento a coloro che ci sostengono: la Commissione Europea, la Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, la Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Fondazione Minoprio, la Fondazione del Varesotto per il Territorio e l’Ambiente e la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate”.