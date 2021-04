Covid. Un nuovo sguardo al dating online

La pandemia che ci ha colpito ha stravolto ogni abitudine quotidiana, da come andiamo al lavoro, a come interagiamo con le altre persone. Come si fa quindi in questo periodo a conoscere nuove persone per avere incontri romantici e iniziare una relazione? Per fortuna da anni esistono i siti di dating, ma basteranno?

Gli appuntamenti per una notte non sono più importanti

Siti di incontri come senzapudore.it hanno notato un grande aumento di utenti che cercano seriamente di costruire una relazione a lungo termine. A causa di questa solitudine forzata molti single si sono accorti di voler cercare una relazione a lungo termine. Avere una persona affianco con cui condividere momenti di gioia e felicità e situazioni di forte stress emotivo come quello attuale è qualcosa di fortemente desiderato.

Queste statistiche non dimostrano che tutti i single cercano una relazione, ma che sono sempre più numerosi quelli che ne vogliono una. Da sempre d’altronde gli esseri umani cercano un partner con cui condividere la propria vita perché affrontarla in due non solo è più facile, ma anche più bello.

Il numero di utenti è aumentato drasticamente

Proprio per questi motivi sempre più utenti si iscrivono a un sito di incontri con il desiderio di trovare una persona compatibile. È chiaro che non si debba cercare qualcuno per non stare da soli, anzi, questo è un modo estremamente sbagliato per cominciare una relazione. Si deve cercare qualcuno per mettersi in gioco, trovare una persona che si ammira e che vi piaccia davvero, qualcuno di cui possiate innamorarvi. Se non ci sono questi presupposti quello che state cercando non è una relazione seria, ma qualcosa di veloce, senza impegno, fatto principalmente di sesso e non di emozioni.

In entrambi i casi non c’è assolutamente niente di male, ma è importante essere chiari, soprattutto con sé stessi, fin da subito.

Qualunque tipo di relazione voi stiate cercando sappiate che su un sito di incontri potete trovare soluzioni che a oggi non esistono più. Uscire, conoscere una persona a una festa, in un locale, o semplicemente in ufficio o a scuola non è più possibile. Come il lavoro e lo studio anche la vita sociale ormai passa da internet. Online si mantengono i vecchi rapporti e giustamente se ne possono creare di nuovi, anche di molto importante e intensi.

L’aspetto non è un motivo per cui ci si innamora

Sfatiamo un mito che da troppo tempo circola: l’aspetto fisico non è tutto. Adesso come non mai, il vostro aspetto non conta più così tanto. Le relazioni sono costruite sui sentimenti e sulle azioni quotidiane. Sicuramente per le persone considerate più belle per gli attuali standard è più facile cominciare una conversazione o flirtare, ma questo non è tutto. In un momento come questo in cui tutti i valori sembrano capovolti si è capito che ciò che conta davvero è avere vicino una persona amorevole, di cui ci si fida e si rispetta. È molto meglio avere una bella relazione solida con una persona non troppo bella, che una con una persona stupenda ma inaffidabile per cui non si prova nulla.

Alla fine se dovete passare tanto tempo con una persona, non è meglio farlo con una che si ama profondamente?

Organizziamo un appuntamento online?

Organizzare appuntamenti online è facilissimo e può essere molto divertente. È vero che una video call non potrà mai sostituire una cena fatta assieme, ma non concentratevi su ciò che non è e quello che non potete avere, cercate piuttosto le diverse opportunità che questa vi offre.

È qualcosa di nuovo da sfruttare!