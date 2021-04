Deve scontare 6 mesi di carcere: latitante fermato a Busto Arsizio

È terminata nella serata di Pasqua la latitanza di un uomo di 38 anni, domiciliato a Busto Arsizio ma irreperibile da tempo nonstante dovesse scontare 6 mesi e 18 giorni di reclusione per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’uomo, originario del Marocco, è stato intercettato mentre stava viaggiando – sul sedile del passeggero – su un’Audi A4 diretta verso il centro di Busto Arsizio. La vettura è stata fermata per un controllo dagli uomini del Commissariato della Polizia di Stato che in prima istanza ha verificato la posizione del conducente e quindi quella dell’altro occupante della vettura.

La persona alla guida, un marocchino di 27 anni residente in Piemonte, è risultato in regola pur avendo alcuni precedenti di polizia; il passeggero invece non ha fornito alcun documento agli agenti che hanno quindi approfondito la sua posizione. Il risultato è stato quello di accertare la sua irregolarità sul territorio nazionale ma anche l’esistenza di una serie di “alias” e di numerosi precedenti a suo carico. Inoltre, come detto, il 38enne deve affrontare una pena di oltre sei mesi: per questo motivo è stato portato nel carcere di via Per Cassano dove sconterà la sua condanna.