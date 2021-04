Gli scavi nella piazza di Azzate svelano i resti del cimitero di San Rocco

Gli scavi all’esterno della chiesa di San Rocco, nel centro di Azzate, hanno portato alla luce resti di tombe e ossa umane. Nulla che non ci si potesse aspettare: il cimitero del paese fu collocato in quella zona, dove ora c’è una piazza con il monumento ai caduti, all’inizio dell’800 e rimase attivo fino al 1928. Smantellato a metà degli anni ’50, le bare furono trasferite nell’ossario comune del nuovo cimitero a Vegonno. Probabile che nel corso del trasferimento qualche bara si sia danneggiata e così qualche lapide, e lì sia rimasta sepolta dalla terra e dal tempo.

«Ce lo aspettavamo – ha spiegato il sindaco Gianmario Bernasconi – per questo i lavori di ristrutturazione della piazza della Pesa stanno procedendo con cautela. Le ossa che abbiamo recuperato verranno trasferite nel cimitero di Vegonno e troveranno degna sepoltura lì». Una soluzione, l’unica, semplice e di buonsenso che però non ha convinto alcuni militanti dei DoRa, la comunità nazifascista che ha la sua base in paese e spesso staziona proprio in quella piazza. Invocando il rispetto per i morti, nel weekend, hanno avuto un diverbio con il sindaco: la situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Nel corso della notte, tra sabato e domenica, i DoRa hanno divelto le reti dei cantieri per ostacolare la ripresa dei lavori.

I carabinieri hanno provveduto a sequestrare le ossa e oggi, lunedì 12 aprile, provvederanno a restituirle al Comune che le porterà al cimitero di Vegonno. Gli operai questa mattina hanno ricollocato le reti e appena la pioggia cesserà, i lavori riprenderanno (qui il progetto)

Sui lavori di riqualificazione le minoranze di Azzate, “Azzate in Valbossa” e “Insieme per Azzate”, avevano presentato un’interrogazione che sarà oggetto del prossimo consiglio comunale.