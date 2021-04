L’aria di Sicilia fa bene alla Robur: i gialloblu passano a Palermo

Seconda trasferta siciliana e seconda vittoria per la Robur et Fides nel girone B di Serie B. Dopo aver sbancato Torrenova, la squadra di Saibene si ripete sul campo del fanalino di coda Palermo (72-87) e ottiene due punti che danno alla Coelsanus una posizione al di fuori dei playout, anche se con l’asterisco per via dei vari recuperi che altre squadre devono disputare.

Il ritorno di Allegretti ha senza dubbio aiutato i gialloblu: 28 punti per l’ala nata ad Angera e top scorer di una squadra che, però, questa volta ha trovato tante buone soluzioni offensive. Quattro in doppia cifra per Varese, con Ivanaj (15), Antonelli (12) e Hidalgo nella scia del bomber e ulteriori munizioni mandate a bersaglio anche dagli altri componenti della rosa.

Con questa produzione in attacco la Robur si è scrollata di dosso Palermo nel secondo quarto di gioco e poi ha incrementato il vantaggio a ogni giro di boa sino al rassicurante +15 conclusivo nonostante le ottime percentuali dall’arco dei padroni di casa. L’accoppiata Allegretti-Antonelli è stata decisiva anche nella lotta a rimbalzo (ben 17 del tandem ex Pallacanestro Varese) “vinta” per 38 a 30.

Un successo che la società può dedicare a Dodo Colombo, l’esperto allenatore scomparso tra sabato e domenica, con un solido passato anche nel club di via Marzorati.

A quattro partite dal termine, la Coelsanus proverà ora ad agguantare la salvezza diretta senza passare dai playout, ma per riuscirci dovrà dare continuità alla vittoria di Palermo. L’occasione per provarci arriva sabato prossimo, 17 aprile: al Campus arriverà Crema, reduce da un successo a valanga su Piadena e formazione da piena zona playoff. Insomma, servirà una piccola impresa, ma per raggiungere un obiettivo si deve passare anche da situazioni del genere.

Green Basket Palermo – Coelsanus Robur et Fides Varese 72-87

(20-20, 35-42, 56-67) Palermo: Guerra 19 (7/13), Lombardo 18 (0/1, 6/8), Ben Salem 8 (4/4, 0/1), Tosti 7 (2/3, 1/2), Drigo 6 (2/4), Polselli 4 (2/4), Gentili 3 (1/3, 0/2), Moltrasio 3 (1/1 da 3), Di Marco 2 (1/5, 0/2), Caridi 2 (1/1), Martino (0/1 da 3).

R&F Varese: Allegretti 28 (5/8, 2/5), Ivanaj 15 (3/3, 3/6), Antonelli 12 (6/11, 0/1), Hidalgo 10 (1/3, 2/6), Maruca 9 (1/4, 2/6), Corno 8 (1/3, 2/9), Gergati 3 (1/2 da 3), Dalcò 2 (1/1), Trentini (0/1), Boev (0/1), Albique.

CLASSIFICA: Agrigento, Piacenza 32; Bernareggio 26; Vigevano*, Crema 24; Pavia 22; Cremona 20; Bologna 16; Ragusa, VARESE 14; Olginate* 12; SANGIORGESE**, Piadena*, Torrenova, Fiorenzuola 10; Palermo* 5.