Lavori sulla sp 36 a Bodio Lomnago, senso unico alternato tra le due rotonde

Senso unico alternato sulla strada provinciale S.P. 36 da lunedì 19 aprile. A comunicarlo ai cittadini il comune di Bodio Lomnago: il tratto coinvolto è quello in prossimità delle due rotatorie. La Provincia di Varese ha dato il via libera ai lavori manutentivi pianificati da parte della società “Le Reti” e nei prossimi giorni verranno installati la segnaletica ed i dispositivi previsti.

Le modifiche temporanee alla viabilità provinciale e comunale, saranno in vigore fino al termine dei lavori; ecco cos’è previsto:

senso unico alternato con impianto semaforico, in via Risorgimento — SP36 lungo il tratto compreso nell’area delle due rotatorie sino all’incrocio con via Nino Bixio e via Schubert; senso unico alternato con impianto semaforico, in via Verdi, all’intersezione con la via Risorgimento-SP36.

L’accesso alla via Risorgimento-SP 36 da via Beltrami e da via Scerèe sarà consentito mediante deviazione del traffico, secondo la segnaletica posizionata.

Il comune di Bodio ha invitato i cittadini a pazientare fino alla conclusione dei lavori: «Considerata l’importanza e la necessità degli interventi che “Le Reti” si appresta ad effettuare, pur essendo consapevoli delle conseguenze e dei possibili disagi che si verranno a creare, ringraziamo sin d’ora i cittadini per la collaborazione ed il rispetto delle indicazioni»