L’enoteca Croci passa di mano, l’addio della famiglia al centro di Gallarate

«La famiglia Croci abbraccia e ringrazia tutti i suoi clienti, uno ad uno: la storia che ci lega a Voi è una storia piena di magnifici ricordi e di veri sorrisi».

“Passa di mano” uno degli esercizi più conosciuti e apprezzati a Gallarate, l’enoteca affacciata sulla piazza, nella storica Casa Puricelli Guerra: continuerà, ma con una nuova gestione.

«L’enoteca Croci, da domani, continuerà con altre persone: la nostra Belle Epoque termina qui» dicono Paola, Laura e Andrea. «Facciamo il nostro in bocca al lupo a Luca e soci».

Il negozio è attivo a Gallarate dal lontano 1925: in origine era una drogheria, quando attività entrata in crisi con l’avvento della grossa distribuzione Antonio Croci (scomparso lo scorso anno) l’ha trasformata in una enoteca, quasi anticipando i tempi in cui il vino è tornato ad essere piacere naturale e insieme ricercato. Una personalità fortissima, quella di Antonio, quasi con un gusto per il paradosso, che raccontava con piacere tra una bottiglia e un bicchiere (non bevuto).

È anche nel suo ricordo che oggi gli eredi salutano «con tanto affetto» i gallaratesi che lì trovano buon vino ma anche calore.