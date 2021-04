A Luino il mercato torna “grande”, il Comune: occhio alla sosta

Da un lato la conquista di un pezzetto di normalità, col mercato che torna “grande“, nella sua estensione originale. Dall’altro il monito ai cittadini: attenti a dove parcheggiate.

È, in sintesi, il messaggio che si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del comune di Luino:

«Si porta a conoscenza della cittadinanza che da domani, mercoledì 14 aprile, il mercato cittadino avrà luogo in tutte le aree mercatali. La nuova ordinanza del ministero della salute ha inserito la regione Lombardia nella cosìddetta

«Si raccomanda quindi di non lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree mercatali».

Tra gli auspici dell’amministrazione come riportato nei mesi scorsi in attesa della partenza del cantiere sulla statale 394 più verso la città, figura anche la necessità di sfruttare il meno possibile la statale 394 per lasciare il mercato da parte degli operatori nella fase finale del pomeriggio.