Manutenzione del verde: chiusa la stazione dell’autostrada di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 10 alle 17 di mercoledì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata e in uscita, per chi è diretto e per chi proviene da Varese e dalla diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare queste stazioni: in entrata verso Varese, Cavaria, al km 33+900 della A8; in entrata verso la Diramazione Gallarate-Gattico, Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico; in uscita da Varese, Cavaria, al km 33+900, o Busto Arsizio, al km 24+500 della A8; in uscita dalla Diramazione Gallarate-Gattico, Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico, o Busto Arsizio, al km 24+500 della A8.

Ulteriori aggiornamenti sulla viabilità si possono trovare sull’app MyWay per Android e Apple, sul sito autostrade.it, oppure chiamando al call center Autostrade attivo 24 ore su 24 al numero 840042121.