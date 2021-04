Martinenghi da record anche nei 50 rana. Castiglioni mette a segno il tempo per Tokyo

Grande momento di forma per Nicolò Martinenghi che negli Assoluti di nuoto in corso a Riccione sta dimostrando tutta la sua forza. Dopo la grande finale di ieri nei 100 rana, quando ha fatto siglare il miglior tempo mondiale dell’anno, questa mattina in batteria ha confermato tutta la potenza anche nella gara corta, i 50 rana – non olimpica – chiudendo con il crono di 26”47, nuovo record italiano e quarto tempo all time.

L’azzatese – tesserato per CC Aniene e allenato da Marco Pedoja – migliora di nove centesimi il proprio personale e mette nel mirino il record europeo e mondiale del britannico Adam Peaty (25″95). Chissà che questa sera in finale – ore 18.30 – non possa essere la volta buone.

«Sono molto contento del record – ha affermato Martinenghi all’ufficio stampa della Federazione Italiana di Nuoto -. È una prestazione che volevo fare e sono felice di esserci riuscito. Ero bello gasato. Sono arrivato in piscina senza aspettative, ma sto molto bene ed è venuta fuori la prestazione. Nel pomeriggio cercherò di migliorare ancora e poi si punta all’europeo di Budapest. Sarà una piccola Olimpiade e si gareggia contro il tempo».

Prima gara per Arianna Castiglioni, impegnata nei 100 rana. Dopo aver sconfitto il Covid, la bustocca si era presentata a Riccione in cerca di risposte sullo stato di forma e la sua gara è stata ottima, ritoccando il personale. La 23enne delle Fiamme Gialle e del Team Insubrika ha vinto la propria batteria con il tempo di 1’06″37, che è anche il miglior di giornata.

Questo crono è valido per le Olimpiadi di Tokyo, ma dovrà confermarlo anche nella finale di oggi pomeriggio, in programma alle 17.35

Martina Carraro ha chiuso in 1’06″97 mentre la “stellina” Benedetta Pilato ha concluso la sua gara in 1’06″38, un centesimo più lenta di Castiglioni.