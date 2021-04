Martinenghi apre gli Assoluti con medaglia d’oro e record italiano

Iniziano con una vittoria condita da record italiano gli Assoluti di nuoto di Riccione per Nicolò Martinenghi. Impegnato nei 100 rana, dopo aver chiuso con un ottimo tempo (59″01) la batteria del mattino, in serata nella finale si è messo tutti alle spalle conquistando la medaglia d’oro. (foto Andrea Staccioli /insidefoto e DBM)

Il ranista di Azzate, tesserato per l’Aniene, ha chiuso la sua prestazione con il crono di 58″37 (terzo tempo europeo di sempre). Con il pass olimpico già saldamente in tasca, prosegue come da programma l’avvicinamento a Tokyo per l’atleta allenato da Marco Pedoja.

Domani – venerdì 2 aprile – Martinenghi sarà ancora in gara per i 50 rana. Sempre venerdì sarà il giorno del debutto di Arianna Castiglioni nei 100 rana. Sconfitto il Covid, la bustocca sarà regolarmente ai blocchi di partenza. L’allieva di coach Gianni Leoni non molla e ci prova. Deciderà dopo le batterie del mattino se andare fino in fondo.