Il Parco delle 5 Vette organizza un trekking lungo la linea Cadorna

Domenica 2 maggio, camminando lungo i sentieri del Parco delle 5 Vette nell’alto Varesotto, sarà possibile fare un salto nel 1916 fra i luoghi della Grande Guerra tra Varese e la Svizzera. Un’avventura alla scoperta delle Trincee e delle Gallerie della Linea Cadorna, dei bunker e dei cunicoli della Prima Guerra Mondiale costruiti a difesa della frontiera italo-svizzera tra il 1916 e il 1918, passeggiando fra i boschi affacciati sul Lago Ceresio.

La meta sarà il meraviglioso quanto strano “Sass Paradiss” (1025 m) col suo panorama mozzafiato sul Lago Ceresio, tra Alpi italiane e svizzere. La guida escursionista ambientale Antea Franceschin racconterà le storie di uomini e di donne che hanno contribuito alla creazione di questo labirintico ed immenso complesso di trincee e gallerie scavate nella roccia.

Non solo, racconterà anche della nascita del Parco delle 5 vette in Valceresio, le leggende dei maestosi faggi di questi luoghi e tanti altri racconti, per rientrare infine per un altro sentiero ricco di gallerie e punti panoramici. E anche se già pensate di conoscere tutte le trincee della I Guerra Mondiale… con questa escursione narrata ne RI-scoprirete delle belle!

PROGRAMMA

Ritrovo ORE 09:45 presso Marzio (VA). Le coordinate del punto di ritrovo (che coincide col punto di partenza a piedi) verranno inviate ai partecipanti iscritti. Rientro previsto per le ore 16.

Ulteriori informazioni

Antea +39 3480725255

mail antea@controventotrekking.it