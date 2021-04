Il parroco di Cocquio Trevisago positivo al Covid: “Sono in quarantena, sto bene”

La febbre alta domenica sera, il consulto col medico e il tampone. Risultato: “Positivo”.

«Ma sto bene e mi è passata la febbre, ora dovrò stare in quarantena per un periodo di riposo».

Con un messaggio ai fedeli fatto veicolare nella giornata di mercoledì attraverso whatzapp don Fabio Giovenzana ha annunciato ai fedeli la sua positività al Covid19 (nella foto).

«Ovviamente mi di spiace tantissimo non poter celebrare per il secondo anno consecutivo le celebrazioni del Triduo della Settimana Santa e della santa Pasqua con voi», scrive il parroco, «ma vi assicuro che sto organizzando tutto da casa con i miei confratelli in modo tale che non vi manchino in questo periodo fondamentale per la nostra fede i Sacerdoti per le nostre celebrazioni»