Pistola e hashish in casa, nei guai 35enne a Castellanza

Nascondeva in casa una pistola calibro 7,65 carica di proiettili e quindi pronta all’uso e per questo è stato arrestato. Durante la perquisizione sono spuntati anche 20 grammi di hashish. Per un 35enne residente a Castellanza sono scattate, quindi, le manette da parte dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Busto Arsizio.

I militari erano sulle sue tracce da qualche tempo e sono intervenuti all’interno dell’abitazione dove hanno trovato la pistola, illegalmente detenuta, in un sacchetto di plastica su uno scaffale vicino all’ingresso. Dalla successiva perquisizione del resto della casa sono spuntati anche proiettili e 20 grammi di hashish.

L’arresto è stato convalidato ma il giudice per le indagini preliminari si è preso tempo per decidere la conferma della misura cautelare in carcere. Le indagini proseguono per capire da dove provenga l’arma e se è stata usata per commettere reati in passato.