Il PoliteAma rinasce e dialoga con Villa Panza

Voci in platea | PoliteAma In/between è il nome di un progetto della Fondazione Molina. Si lavorerà per aprire lo spazio del foyer alla città e la comunicazione avrà un ruolo centrale. Una serie di personaggi varesini racconteranno la loro relazione con il Politeama, la loro visione della cultura e tanto altro. È il turno di Anna Bernardini, direttrice di Villa Panza, bene del Fai a Varese.

Che ricordi ha del Politeama?

«Il Politeama ha fatto parte della mia vita. È stato il fulcro di attività, di conferenze, di laboratori, cinema e teatro. L’ho frequentato da quando ero piccola, in occasioni diverse, con la scuola, ma non solo. Ha attraversato diverse fasi della mia vita in modo abbastanza continuo».

Che valore ha la cultura per le comunità?

«La cultura ha un valore immenso ed è un bene preziosissimo per tutto il nostro Paese. Ha aperto da sempre la capacità di aprirsi alle differenze. Certo occorre avere consapevolezza e conoscenza del patrimonio che abbiamo. Questo ci permetterebbe di valorizzarlo».

Cosa rappresenta Villa Panza per Varese?

«Villa Panza è un luogo che ha un carattere internazionale molto forte, ma è abbastanza giovane. L’abbiamo aperta nel Duemila. È necessario farla conoscere e raccontare chi ha dato vita a questo luogo. Vanno attivate sinergie con il territorio con iniziative culturali. Negli ultimi anni Varese ha avuto l’opportunità di conoscerla ma i processi di uno sviluppo maggiore ha bisogno di più tempo. Sono sicura che i varesini ne saranno sempre più orgogliosi. Questo è importante per valorizzare le identità».

Il Molina ha lanciato un progetto per iniziare a sistemare il foyer e per questo chiede un aiuto alla città. Come vede questa proposta?

«Saremo felici di attivare delle sinergie con questo spazio che è in pieno centro della città. Noi possiamo far parte della proposta perché crediamo che abbia un grande valore per tutto il territorio».