Prostitute fuori Comune, fioccano le multe nella zona di Malpensa

La pandemia non ferma certo la prostituzione. Se persino nel corso del lockdown era emerso come le sex worker avessero mantenuto piena attività (in appartamento o in strada), tanto meno il fenomeno si è attenuato ora, in cui le regole sono meno rigide ma comunque in vigore.

La prostituzione on the road è molto praticata anche nella zona di Malpensa, zona di grandi vie di comunicazione (la superstrada 336 e le Statali 341 e 527) e di luoghi lontani dagli abitati circondati dal bosco.

A Lonate Pozzolo la Polizia Locale porta avanti costanti controlli: state sanzionate tre giovani prostitute di nazionalità rumena e nigeriana, residenti nel Vercellese, a Samarate e a Gallarate: la multa è arrivata perché avevano violato il divieto di spostamento, uscendo dal Comune di residenza.

Identificate, sono state sanzionate con una multa di 400 euro ciascuna e successivamente allontanate.