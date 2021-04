Restano in carcere i tre sudamericani della Mara Salvatrucha

I tre salvadoregni accusati di rapina ed estorsione nei confronti una coppia di loro connazionali con bambino al seguito, rimangono in carcere.

Il fatto è avvenuto su un treno della Milano-Gallarate nel giorno di Pasquetta quando il trio composto da due giovani poco più che maggiorenni e un 30enne con numerosi precedenti penali, hanno minacciato la coppia a bordo del treno dichiarandosi appartenenti della pandilla MS 13, acronimo che sta per Mara Salvatrucha, una gang molto conosciuto in El Salvador per la sua violenza.

Hanno tentato di farsi consegnare 50 euro dai due ma, quando hanno fatto scendere dal treno la donna col bambino trattenendo il marito, questa ha subito avvertito gli agenti della Polfer di stanza alla stazione di Gallarate che è intervenuta immediatamente, arrestandoli tutti e tre.

Il Giudice per le indagini preliminari Stefano Colombo ha interrogato i tre e non ha ottenuto grandi risposte: uno si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre gli altri due hanno semplicemente respinto ogni addebito. Per questo motivo l’arresto è stato convalidato e la misura cautelare in carcere confermata.