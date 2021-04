Slitta al 31 maggio il termine per presentare le domande del reddito di cittadinanza

Prorogato al 31 maggio il termine per presentare le domande del reddito di cittadinanza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha deciso di far slittare di un mese il termine ultimo inizialmente previsto per il 30 aprile 2021 autorizzando il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021