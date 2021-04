Somma Lombardo festeggia il decimo anno della Comunità pastorale Maria Madre Presso la Croce: in occasione del decimo anniversario della costituzione, domenica 2 maggio sarà presente il vicario della zona pastorale II monsignor Giuseppe Vegezzi.

Istituita il 1° maggio 2011 con decreto dell’allora arcivescovo Dionigi Tettamanzi (pastore della Diocesi di Milano dal 2002 al 2011), vide come prima guida il prevosto don Franco Gallivanone.

La comunità comprendeva le cinque Parrocchie della Città di Somma Lombardo (Mezzana, Maddalena, Coarezza, Case Nuove e Castelnovate) oltre alle due del Comune di Vizzola Ticino. Nel 2017 era entrata in Comunità Pastorale anche la Parrocchia di Golasecca, uscita però nel settembre 2020 ed ora affidata alla cura del parroco don Herve Simeoni.

Festa della comunità pastorale di Somma Lombardo: il programma

Il programma per l’anniversario della costituzione della Comunità Pastorale prevede:

venerdì 30 aprile: alle ore 20.30 Adorazione Eucaristica guidata per tutti i fedeli nella Basilica di Sant’Agnese, a San Giovanni di Dio, a Maddalena, a Coarezza, a Case Nuove e a Castelnovate.

domenica 2 maggio SANTE MESSE SOLENNI presiedute dal Vicario della Zona di Varese mons. GIUSEPPE VEGEZZI:

Alle ore 10.00 nella Basilica di Sant’Agnese: con la presenza dei Consiglieri pastorali, degli Affari economici e degli altri gruppi parrocchiali.

Alle ore 11.15 A Mezzana San Giovanni di Dio: con la presenza della gioventù, delle catechiste, degli educatori e dei collaboratori che operano negli oratori della stessa Comunità Pastorale.

Per tale motivo sono previsti dei cambi di orari messe: Sabato 1°maggio ore 18.00 a Case Nuove (e non domenica 2 maggio ore 11.15) – Domenica 2 Maggio ore 17.00 a Maddalena (non alle ore 10.00) e ore 18.00 a Coarezza (non alle ore 11.15).