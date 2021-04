Dopo il sorpasso virtuale in vetta, l’Amca Varese ha voglia di conferme

In un girone corto come quello della prima fase della Serie B di basket in carrozzina, ogni partita può essere decisiva per il risultato finale. Lo sa bene l’Amca Elevatori Varese che dopo lo scivolone nel match di esordio a Vicenza si è risollevata, ha reagito e si è ora riportata “virtualmente” in vetta al proprio raggruppamento.

Il successo che i biancorossi hanno colto la scorsa settimana, proprio ai danni dei vicentini, e il ribaltamento della differenza canestri possono consentire infatti a Roncari e compagni di vincere il girone. Al momento però la Sanitaria Beni è ufficialmente davanti con 8 punti contro i 6 di Varese, ma l’Amca deve ancora disputare due partite: l’ultima di regular season contro Verona (sabato 24 aprile) e il recupero sul campo di Brescia previsto per il 2 maggio. La Handicap Sport ha quindi l’occasione di chiudere a quota 10 così come Vicenza e di far valere, per l’appunto, il vantaggio negli scontri diretti anche se poi il regolamento prevede il passaggio del turno per le prime due classificate.

Contro la Olympic Alitrans Verona (si gioca fuori casa dalle 16,30) il pronostico appare scontato a favore dei ragazzi di Fabio Bottini che già all’andata hanno vinto nettamente il confronto con gli scaligeri. Tuttavia è necessario evitare distrazioni anche sul campo, sia per archiviare la pratica sia per non perdere le buone abitudini in vista della seconda fase del torneo che sarà senza dubbio più equilibrata. Tutto lascia supporre che sulla strada dell’Amca il 22 maggio ci sarà Gradisca, formazione attualmente al secondo posto del girone A. Le vincenti del “turno secco” (il primato in questa fase permette di avere il vantaggio nel campo) accederanno poi all’ultimo segmento del campionato con due gironi all’italiana che assegneranno un posto in Serie A per ciascuna delle vincitrici.