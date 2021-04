Treni, problemi sulla Laveno-Milano

Un guasto di un convoglio fra due stazioni – Varese e Malnate – ha causato questa mattina, 7 aprile, un problema sulla linea Laveno Mombello – Milano causando ritardi sul treno 12018 (quello fermo) e sul 1011, fermo in stazione a Malnate, sulla stessa linea: ritardi fra 30 e 50 minuti.

L’intervento delle forze dell’ordine per un passeggero sprovvisto di biglietto ha causato ritardi sul Malpensa-Varese-Mendrisio-Como (treno 25558.

Sulla linea Saronno Milano-Lodi per il treno 24117 partenza dalla stazione di Milano Bovisa invece che da Saronno per un intervento di manutenzione in deposito.