Un camion si impiglia in un cavo elettrico e abbatte i pali: traffico bloccato a Viggiù

Singolare incidente stradale nel pomeriggio a Viggiù, sulla Sp3 vicino alla rotonda.

Poco dopo le 16,30 un camion si è impigliato in un cavo elettrico pendente e ha fatto cadere pali e cavi a terra.

Il traffico è stato prima bloccato poi smaltito a senso unico alternato in attesa dell’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza del tratto stradale.