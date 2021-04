Un punto in rimonta per la Castellanzese a Lavagna

La Castellanzese, dopo la scorpacciata di gol contro la capolista Gozzano, compie un mezzo

passo falso nel turno infrasettimanale.

Ospiti della Lavagnese nel 27esimo turno di campionato, i neroverdi pareggiano 2-2, recuperando il doppio svantaggio del primo tempo in una manciata di minuti grazie ai gol di Chessa e Ghilardi. Il vantaggio bianconero arriva al 12’, quando Solinas approfitta di uno sciagurato retropassaggio di Talarico per battere con uno scavetto Indelicato. Altri dieci minuti e i padroni di casa bissano, grazie al cross di Mobilio e il colpo di testa di Buongiorno.

Neroverdi nervosi nel primo tempo, tanto che al 44’ Mazzoleni viene espulso per eccesso di

proteste. Decisamente meglio la ripresa: ci pensa il solito Chessa a suonare la carica e con una

punizione dal limite perfetta accorcia le distanze al 72’. Due minuti dopo Fusi accelera sulla destra e mette in mezzo per il colpo di testa di Corti, che viene respinto da un difensore, salvo poi

capitare tra i piedi di Ghilardi che dal limite dell’area non ci pensa due volte e tira. Deviazione fortunata e palla a fil di palo per il pareggio dei neroverdi, che ormai in questa stagione ci hanno preso gusto a ribaltare così le partite. Il terzo gol purtroppo non arriva, e la vittoria casalinga del

Gozzano ai danni dal Chieri fa tornare la Castellanzese a meno due dalla vetta della classifica.

Agli uomini di Mazzoleni adesso toccherà stringere i denti per le restanti 11 partite, a cominciare con il

prossimo, in teoria abbordabile, impegno a Saluzzo dopo la pausa pasquale, anche perché la

compagnia lì sopra è agguerrita, contando anche i valdostani del Pdhae, che hanno agguantato i

neroverdi a quota 54, e il Bra.

CLASSIFICA: Gozzano 57; Castellanzese, PDHAE 54; Bra 50; Sanremese*, Sestri Levante 44; Folgore Caratese*, Imperia 43; Caronnese 42; Legnano, Lavagnese 38; Arconatese 33; Chieri 31; Casale** 30; Derthona** 29; Saluzzo 27; Città di Varese*** 24; Borgosesia 20; Vado* 17; Fossano

12;