Vaccinati 70 anziani e pazienti fragili nei comuni di Orino, Azzio, Cuvio e Castello Cabiaglio

Su e giù per le stradine di montagna e per i vicoletti della “Valcuvia storica” con la borsa dei farmaci.

Sono i medici di famiglia che si spendono in prima persona contro il covid19 che in diversi comuni del Varesotto stanno operando spesso lontano dai riflettori per combattere la battaglia della pandemia.

Così alcuni degli amministratori dei comuni di Cuvio, Orino, Azzio e Castello Cabiaglio segnalano in questi giorni l’avvenuta vaccinazione di 70 pazienti a domicilio.

Si tratta di anziani over 80, allettati, con difficoltà a deambulare o soggetti fragili che anch’essi faticano a muoversi.

Pazientemente, ma alla svelta per via dei tempi di conservazione dei vaccini, i dottori Angela Tamborini e Marco Aldeni si sono prodigati per portare a termine un piccolo ma importante traguardo, un segno di vicinanza agli ultimi.