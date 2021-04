Varese sconfitto, mister Rossi: “Il risultato ci penalizza”

Il Varese esce sconfitto da Carate Brianza, perdendo 1-0 per il gol subito dopo 3′ di gioco. Ezio Rossi però non giudica negativamente la prestazione dei suoi: «Non ci sono state tante occasioni, ma non è stata una brutta partita la nostra. Abbiamo fatto la gara ma il risultato ci penalizza per quello che si è visto in campo. Non ho mai vissuto un anno che si avvicina a questo per il rapporto prestazioni punti e anche per le difficoltà che stiamo affrontando. Domenica giocheremo lo scontro diretto contro il Casale senza 12 giocatori».

«La squadra ha provato a pareggiare – prosegue l’allenatore -, il rigore per me era clamoroso: Otelè si è messo davanti all’uomo che lo ha tamponato. La tiritera che dico da tempo è che dovremmo essere meno belli ma più cattivi. I moduli lasciano il tempo che trova, la mentalità questa squadra c’è sempre stata ma ci manca qualcosa, forse la fortuna. Faccio fatica a pensare che siamo a 23 punti».

Il tecnico della Folgore Emilio Longo invece di prende ben volentieri i tre punti: «È stata una partita intensa ma molto equilibrata. Eravamo impauriti dagli ultimi due risultati negativi ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, soffrendo e dimostrandosi solida. Il Varese vale molto di più della sua classifica e ringrazio mister Rossi per le parole che ha detto a nostro favore nel prepartita. Mi dispiace perché nelle due sfide contro di loro non abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni».