Voglia di Sconfinamenti, un club di lettura per ragazzi

È stato un anno complicato, di chiusura fisica e anche mentale: sconfinare è quello che serve a tutti, adulti e ragazzi in particolar modo. Superare i confini geografici ed emotivi attraverso la lettura è quello che la libreria Potere ai bambini di Varese insieme alla rete di librerie per ragazzi Cleio propone di fare in questo momento, come segno di ripartenza e di speranza di cambiamento imminente.

Puntando sugli incontri (attraverso gli schermi e poi ci si augura in presenza) e sullo scambio emotivo che l’esperienza della lettura di libri può regalare, come momento unico e prezioso.

«Proprio in questa fase ancora così dura per il Paese, ai ragazzi che a tanto hanno dovuto rinunciare e che avvertono ancora più critica la possibilità di evadere e socializzare è dedicato il progetto. Quei ragazzi che, a differenza degli adulti, spesso sono proprio i lettori forti», spiegano le libraie di Potere ai bambini, Chiara e Paola.

L’idea

“Sconfinamenti” ha come obiettivo quello di far nascere quindi gruppi di lettura coordinati dalle librerie specializzate, che mettano in rete i giovani lettori di luoghi diversi molto distanti fra di loro che si potranno conoscere e confrontare su libri di qualità. Inizialmente on line, ma con la speranza di arrivare presto ai tanto attesi incontri in presenza.

Il progetto conta sul sostegno di Carioca e Bookdealer.it

Come funziona

Potere ai bambini, insieme alle oltre 45 librerie del circuito Cleio aderenti al progetto, ha selezionato alcuni fra i migliori titoli presenti sul mercato editoriale e li proporrà ai ragazzi che vorranno partecipare durante il primo incontro che si terrà online venerdì 30 aprile alle ore 18.

Una volta scelto il titolo, il gruppo di Potere ai bambini potrà confrontarsi con i gruppi di ragazzi di altre due librerie italiane che avranno scelto lo stesso libro.

Alla fine del percorso ci sarà l’opportunità di conoscere l’autore del libro!

Gli incontri di questo primo percorso quindi sono quattro e per il momento saranno tutti virtuali.

La fascia di età coinvolta in questa fase è 11-14 anni.

La partecipazione al progetto è gratuita e prevede solo l’acquisto presso la libreria del libro scelto. I partecipanti avranno in omaggio il “KIT del lettore Sconfinato”.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare la libreria Potere ai bambini a info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199.

Lo sconfinamento

Alla base del lavoro della rete CLEIO e di Potere ai bambini c’è l’idea che le librerie non siano solo luoghi fisici dove acquistare un libro, ma sono (e sono sempre state, prima della pandemia) luoghi di aggregazione e poli di riferimento per il territorio in cui abitano.

Ancora una volta vogliono tornare ad essere tali e vogliono coinvolgere quella parte di ragazzi che molto stanno soffrendo la pandemia.