Il weekend di Serie D: Castellanzese d’anticipo, Caronnese contro il Vado

Mancano sempre meno partite al finale di stagione e il calendario è sempre più stretto. Il fine settimana che vedrà in scena il Girone A di Serie D per la giornata numero 28 si dividerà tra sabato 10 e domenica 11 aprile, in vista del turno infrasettimanale previsto per mercoledì 14.

Non si giocherà causa Covid il derby tra Varese e Legnano, non mancheranno comunque le sfide di grande interesse.

SALUZZO – CASTELLANZESE

Scenderà in campo sabato 10 aprile la Castellanzese sull’ostico campo del Saluzzo. A due punti dalla vetta, i neroverdi hanno come unico obiettivo i tre punti, ma i piemontesi non possono fare la parte dello sparring partner, dovendo conquistare punti per la lotta salvezza.

CARONNESE – VADO

Sarà impegnata domenica 11 aprile al “Comunale” di Caronno Pertusella la Caronnese che deve riprendersi da un periodo poco produttivo e riprendere la corsa verso la zona playoff. Ospite di turno sarà il Vado, penultimo in classifica e desideroso di risalire posizioni di classifica.