Zona gialla, prima mattina al bar a Saronno dopo le chiusure

Una passeggiata in centro e i primi caffè serviti ai tavoli.

Saronno si è risvegliata in zona gialla e, seppur in una città poco affollata complice anche il meteo e l’inizio di settimana, i cittadini sono tornati a sedersi ai tavoli all’aperto per un caffè o una colazione in (ristretta) compagnia.

Bar e ristoranti da oggi riprendono le attività, seppur solo per chi dispone di tavoli all’esterno.

Tra i commercianti e gli avventori c’è fiducia, ma anche la consapevolezza di dover fare i conti con nuovi abitudini dei clienti dopo mesi di restrizioni e di riaperture a singhiozzo: in tanti preferiscono ancora l’asporto, ma la speranza è quella di una ripartenza graduale che possa accompagnare un’estate di lento ritorno alla normalità.