“Aiutateci ad aiutarvi”, l’Sos Valbossa cresce e chiede sostegno

L’Sos Valbossa ha rinnovato la convenzione 118 con AREU garantendo una copertura 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

“Prestiamo questo servizio alla nostra collettività fin dalla nostra fondazione nel 1998, questo rinnovo ci gratifica e ci appaga per la nostra attività di Soccorso Emergenza e Urgenza -spiegano i responsabili dell’Sos Valbossa- . Il 24 aprile si è tenuta l’assemblea annuale dei soci, massima espressione rappresentativa dell’associazione, che ha approvato il bilancio consuntivo 2020 e rinnovato le cariche sociali per il triennio 2021/24. L’emergenza sanitaria, oltre a un drammatico carico di sofferenze e preoccupazioni, ci ha anche lasciato un pesante deficit economico-finanziario. Nostra priorità è stata garantire sicurezza ai nostri operatori e mantenere il livello di operatività del servizio 118. La perdita di gestione è pari a € 37.599,80. Speriamo di recuperare nei prossimi esercizi. Il bilancio è visibili sul nostro sito web: www.sosdellavalbossa.it“.

Durante l’assemblea dei soci sono state rinnovate le cariche sociali. Alcune sono state confermate garantendo la continuità operativa, mentre altre sono state affidate a tre giovani figure, per dare nuova linfa all’associazione. Sono stati confermati la presidente Maria Cristina Crosta, che si occuperà dei dipendenti, della Formazione e del Servizio Civile; il vice-presidente Roberto Scazzosi, che gestirà gli automezzi, gli autisti e le divise. Confermati anche il tesoriere Giorgio Zordan, che si occuperà anche della sede e del tesseramento, e il consigliere Domenico Telesca, materiali sanitari e DAE. Le nuove nomine sono la segretaria Giulia Schena, che si occuperà dei turni e dei servizi sportivi. Clarissa Lunardon, dedicata ai servizi TSS-Trasporti Sanitari e centralino. Alessandra Rinaldo, promozionale e web-social.

L’assemblea ha anche nominato la nuova responsabile dei volontari: Chiara Caruggi, che dopo 4 anni di collaborazione come membro del consiglio amministrativo si occuperà di questa importante posizione. Confermato è il direttore sanitario Alfonso Panepinto. Confermata anche il collegio dei revisori: Cristina Buzzetti, Carla Comi, Fabio Talamona. Nuove nomine nel collegio dei probiviri: Maria Grazia Guarneri, Alessandra Carcano e Alessandra Colli.

Il 30 aprile, inoltre, dopo una interruzione di due anni, è ripreso il Servizio Civile Universale. Dopo una adeguata selezione hanno preso servizio quattro ragazzi: Margherita, Davide, Eugenio ed Edoardo, che per il prossimo anno si impegneranno nelle diverse attività dell’associazione. “È un impegno che onora questi giovani, e il nostro augurio è che questa sia un’occasione di arricchimento reciproco. L’Associazione SOS della VALBOSSA, nelle sue molteplici attività a supporto delle nostre comunità, richiede l’impegno di tanti volontari e tante risorse economiche. Per questo invitiamo le persone che apprezzano la nostra attività a sostenerci. Il modo più semplice è con il 5×1000, che è la quota dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che si può destinare, con la dichiarazione dei redditi, ad attività con finalità di interesse sociale, come la nostra associazione. Il 5×1000 rappresenta una risorsa importante per la nostra associazione, verrà utilizzato per l’acquisto di materiale, per la formazione dei volontari e della popolazione. Destinare il 5×1000 non costa nulla. Non è un’imposta aggiuntiva, non si somma all’ammontare dell’IRPEF, non sostituisce l’8 x 1000. Se non firmi, il 5×1000 resta allo Stato. Cosa fare per destinare il 5 per mille a SOS della VALBOSSA: con la dichiarazione dei redditi, sul modello 730, sull’Unico o sul CUD, firma nello spazio riservato alle onlus e inserisci il codice fiscale di Sos della Valbossa: 95040070120. Rimane sempre possibile effettuare donazioni detraibili con bonifico bancario sul nostro IBAN IT22F0306909606100000062288IT22F0306909606100000062288”