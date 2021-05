Alfa srl e la Comunità Montana del Piambello puntano ad ottenere 8 milioni di euro da Regione Lombardia

C’è sinergia fra Alfr srl, il gestore del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese che Attualmente gestisce 98 acquedotti comunali, e la Comunità Montata del Piambello. Sinergia creatasi attorno all’opportunità di poter accedere ad un finanziamento di oltre 8 milioni di euro che la Regione potrebbe mettere a disposizione per una serie di importanti interventi a tutela delle acque del Ceresio.

“Sono molto soddisfatto perché questa partecipazione al bando è frutto di una stretta collaborazione tra la nostra Comunità Montana, Alfa Srl e ATO di Varese”, dichiara Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello, “A prescindere dall’esito che avrà la nostra domanda, un primo e importante successo lo abbiamo già ottenuto: lavorare insieme per il bene del nostro lago e del nostro territorio.”

Le opere individuate vanno ad integrare quanto già avviato, e in parte realizzato, nell’ambito del programma Interreg, al quale Alfa collabora con la Provincia di Varese, l’Ambito Territoriale Ottimale di Varese (ATO) e le istituzioni svizzere competenti. L’obiettivo principale è ridurre l’apporto di fosforo al lago, principale causa del fenomeno di eutrofizzazione.

“E’ un’ulteriore dimostrazione, in questi ultimi due anni – dice il presidente di Alfa Paolo Srl Paolo Mazzucchelli – dei risultati che si possono ottenere quando c’è piena collaborazione tra i Comuni e la nostra società. Ormai il rapporto con gli enti locali, che di Alfa sono i Soci, va al di là della semplice gestione ottimale del servizio idrico, ma riguarda tutte le iniziative che possono portare beneficio ai cittadini, al territorio e all’ambiente.”

I lavori che sono stati individuati per il bando riguardano, tra l’altro, la riduzione delle portate parassite, cioè dell’acqua che non dovrebbe entrare in fognatura e che arriva ai depuratori pregiudicandone la piena funzionalità: dalle acque “bianche” di pioggia, agli scarichi non consentiti. Altri interventi saranno invece relativi alla verifica degli scolmatori e all’eliminazione delle commistioni tra reti bianche e nere. Il tutto per garantire l’utilizzo e il riutilizzo sostenibile della risorsa idrica mantenendo un corretto equilibrio idraulico del territorio.

“Siamo particolarmente soddisfatti – conclude Mazzucchelli – della collaborazione con le Comunità Montane che rappresentano una parte straordinariamente ricca di luoghi meravigliosi del nostro territorio. E noi saremo sempre più impegnati nella loro tutela e valorizzazione”

