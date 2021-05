All4cycling è Giro Store

All4cycling, e-commerce di riferimento per gli appassionati di ciclismo, collabora con RCS Sport nella gestione della vendita online dei prodotti ufficiali originali del Giro d’Italia.

Nello spazio dedicato a Giro Store si possono trovare le linee esclusive di abbigliamento ciclismo e gli accessori sportivi ispirati all’evento forniti dai marchi di settore più famosi come Castelli, KOO, DMT ed Elite, nonché abbigliamento casual, accessori e merchandising per tifosi e fan prodotti da Navigare, Tissot, Scarpa, Eevye e Gadget Group.

Per quanto riguarda l’abbigliamento tecnico, Castelli garantisce design originali e qualità per le maglie dei leader e quelle celebrative di tappa come la maglia Torino Big Start disponibile solo su All4cycling, oltre a proporre edizioni speciali come la maglia dedicata ai 90 anni di Maglia Rosa.

Durante l’edizione 2021 della mitica Corsa Rosa, Giro Store propone anche articoli unici come le scarpe da ciclismo DMT KR1 in una colorazione rosa esclusiva, gli occhiali KOO Spectro dedicati all’evento, l’orologio Tissot Supersport Chrono in edizione limitata. Sono disponibili inoltre t-shirt, felpe e cappelli Navigare disegnati per l’occasione e gli immancabili gadget per i veri fan come bracciali, cover cellulari, miniwallet, portachiavi e la mitica mascotte Wolfie.

All4cycling nasce nel 2006 come realtà e-commerce completamente italiana con sede a Varese.

Propone abbigliamento tecnico per ciclismo, biciclette da strada e MTB, accessori per il ciclista, componenti e attrezzatura per la manutenzione. Il sito si presenta sul mercato internazionale tradotto in cinque lingue e spedisce in tutto il mondo. Lo staff di All4cycling si compone non solo di professionisti del settore e-commerce preparati e qualificati, ma anche appassionati di sport e in particolare il ciclismo, quindi figure professionali con il valore aggiunto di comprendere le reali esigenze degli utenti e soddisfarle al meglio.