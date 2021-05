“Ogni ape conta” le iniziative di Coop nella giornata mondiale delle api

In occasione della Giornata Mondiale delle Api del prossimo 20 maggio, Coop Italia lancia la nuova campagna “Ogni Ape Conta: difendiamo la biodiversità”, una importante campagna di comunicazione e sensibilizzazione volta a tutela delle api, per favorire la biodiversità.

Le api hanno un ruolo centrale nel nostro ecosistema, da loro dipende il 75% delle colture alimentari mondiali, sono infatti piccole spie della biodiversità e sono fondamentali per l’impollinazione tanto delle piante coltivate quanto di quelle spontanee. I cambiamenti climatici, l’uso di pesticidi chimici e altri fattori nocivi, come l’inquinamento o i parassiti, stanno mettendo a serio rischio tutte le specie di api, registrando un aumento del 30% di mortalità di questi piccoli insetti.

Da qui la scelta di Coop di un rinnovato impegno a proteggerle e ad alzare il livello di attenzione generale su questo tema con un approccio corale che coinvolge il mondo della ricerca scientifica e, per la prima volta, tutta la filiera: le aziende agricole fornitrici di Coop, Conapi, LifeGate e l’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna.

Coop ospita ogni anno più di 1 miliardo di api presso le sue aziende agricole, ma con la campagna “Ogni ape conta” intende allargare la platea delle api da proteggere, includendo nuove specie e al contempo coinvolgendo maggiormente i consumatori attraverso una specifica attività di divulgazione. Soci e clienti potranno acquistare le casette-rifugio per api selvatiche e altri insetti impollinatori e semi specifici per piante “amiche” degli impollinatori così da creare un habitat favorevole.

“Lavoriamo su questa campagna da tempo” dichiara Maura Latini, Amministratrice Delegata Coop Italia “ la pandemia ci ha costretto a ritardare, ma grazie all’impegno nostro, dei nostri fornitori e degli altri partner che ci hanno seguito siamo ora in grado di annunciarla partendo appunto da un dato di fatto. 1 miliardo di api tutelate sono il primo risultato raggiunto; ora andiamo oltre per aiutare un insetto essenziale per la biodiversità e per l’agricoltura. Un ruolo importante lo svolgono anche questa volta i nostri soci e consumatori, li invitiamo a seguirci, a fare rete su un argomento che potrebbe sembrare piccolo ma è grandissimo. Da questi insetti non dipende solo il miele ma l’intera catena alimentare”

Diego Pagani, apicoltore biologico e presidente di Conapi racconta che “Questo progetto segna un passaggio importante della lunga collaborazione con Coop Italia. Le api sono in qualche modo le portavoci di una numerosissima comunità di insetti impollinatori che contribuiscono in modo determinante alla salvaguardia della biodiversità e al mantenimento della qualità delle produzioni italiane. Abbiamo accolto con grande interesse il progetto che abbina la presenza delle nostre api alle api solitarie, consentendo di segnalare la salubrità delle coltivazioni degli agricoltori, fornitori di Coop: si tratta di un importante passo avanti per dimostrare che apicoltura e agricoltura sono alleate fondamentali per disegnare un presente e un futuro davvero sostenibili.”

Anche Life Gate commenta l’iniziativa con le parole di Simone Molteni, Direttore Scientifico“Da 20 anni LifeGate propone modelli di economia rigenerativa. Con questo progetto cerchiamo sinergie strette tra agricoltura, apicoltura e insetti impollinatori selvatici per generare esternalità positive. Oggi è fondamentale produrre il cibo in maniera sostenibile: chi ci lavora deve prosperare economicamente e al contempo preservare e migliorare l’ecosistema in cui viviamo.”

Nel progetto è coinvolta anche l’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna :“L’ape mellifera è da sempre considerata un ottimo bioindicatore dello stato di salute del territorio.” spiega Fabio Sgolastra del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentaridell’Università, “La novità di questo progetto è quella di integrare il lavoro delle api mellifere con quello delle osmie. Queste ultime, essendo solitarie, rappresentano meglio la stragrande maggioranza delle api, che al contrario di quello che la maggioranza delle persone crede, non vivono in società. Il nostro obiettivo è quello di avere un quadro complessivo della qualità degli agro-ecosistemi per intraprendere strategie mirate e renderle il più possibili “amiche delle api”.

E sempre dall’Alma Master Sudiorum Claudio Porrini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dichiara che

“In agricoltura e in apicoltura da qualche tempo si è manifestata la consapevolezza che per salvaguardare l’ambiente che ci circonda e mantenerlo produttivo, è necessario considerare non solo le api da miele, ma anche quelle selvatiche. Quest’ultime infatti, alla stessa stregua delle loro più famose “cugine”, hanno un ruolo fondamentale per l’impollinazione delle piante coltivate, e quindi della produzione agricola, e di quelle spontanee, fondamentali per il mantenimento della biodiversità. Le specie di api selvatiche che dovrebbero essere presenti nel nostro Paese, uno dei più ricchi in questo ambito, sono circa un migliaio. Queste, insieme all’ape mellifera allevata dagli apicoltori, costituiscono, parafrasando Fernando Pessoa, “Una sola moltitudine”, un tesoro inestimabile che abbiamo il dovere di salvaguardare.”

Per supportare questa campagna, Coop Lombardia ha organizzato due iniziative per la Giornata Mondiale delle Api:

A fronte dell’acquisto di una o più confezioni di miele a marchio Coop, il 20 maggio, soci e clienti riceveranno in punto vendita una T-shirt in omaggio dedicata all’iniziativa “Ogni Ape Conta”, disponibile per adulti e per bambini, in tutti i punti vendita.

Sempre giovedì 20 maggio, la Cooperativa ha collaborato all’organizzazione di un webinar sul tema, dal titolo “Costruiamo insieme un mondo migliore”, in collaborazione con l’associazione ApinCittà e il circolo di Legambiente Monza “Alexander Langer”. All’incontro si discuterà di miele, di consumo sostenibile, di stili di vita e opportunità dalla città che cambia, ma anche di gustose ricette, dolci consigli e curiosità a cura di Serena Ioppolo, cooking influencer.

Qui il programma del webinar