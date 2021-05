Tra Arcisate, Induno Olona e Cantello con la Delegazione del Fai di Varese

Sabato 15 dalle 14.30 alle 18.00 e domenica 16 maggio 2021 dalle 10.00 alle 18.00 si svolge anche a Varese e in provincia la 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown.

Cosa potrete scoprire tra Varese e provincia a cura della Delegazione FAI di Varese e del Gruppo FAI Giovani Varese: Centro Storico di Arcisate, Chiesa di Santa Maria di Campagna (Cantello), Centro Storico di Induno Olona.

COME PARTECIPARE

Nel rispetto della normativa vigente (Decreto Sostegni del 22 aprile 2021), per partecipare alle Giornate FAI di Primavera

– è obbligatorio prenotarsi sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili entro e non oltre le 21.00 del giorno precedente la visita.

– gli ingressi saranno disponibili fino all’esaurimento dei posti di ogni turno per garantire la sicurezza.§- il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 €.

– per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d’arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati.

Centro Storico di Arcisate

Via Riazzo, 5, Arcisate (VA)

Il percorso si diramerà per il centro di Arcisate, di interesse soprattutto per la sua stratificazione storica. La partenza della visita avrà luogo nella Basilica di San Vittore, sede dell’antica pieve arcisatese. Passeggiando per il centro storico sarà illustrato lo sviluppo che il paese ha vissuto nel corso dei secoli: dai tempi dell’insediamento celtico e poi romano, illustrando aneddoti filologici sulla possibile origine del toponimo, attraversando il periodo medievale, quando Arcisate fu istituita capo-pievania, fino alle vicende storiche più recenti, raccontando i cambiamenti occorsi negli ultimi due secoli che hanno modificato le attività lavorative locali. Inoltre, si visiteranno le rovine di una ghiacciaia e due fornaci ben conservate. Infine, la visita si concluderà con la salita della via crucis che conduce al Lazzaretto, dove sorge una piccola chiesa.

Chiesa di Santa Maria di Campagna (Cantello)

Via Cavallotti, 23, Cantello (VA)

Fuori l’abitato, presso il cimitero di Cantello ancora circondato da prati, si erge isolata la chiesa romanica di S. Maria in Campagna di Ligurno. Sorta su di un precedente edificio del sec. VIII, di cui si sono rinvenute le fondamenta durante recenti scavi, l’edificio è stato oggetto di restauri negli anni tra il 1971 e il 1974 che hanno riportato in luce le antiche strutture romaniche in pietra, finallora celate da murature e intonacature più tarde che hanno consentito una datazione dell’edificio tra il 1050 e il 1075. I nostri narratori vi accompagneranno lungo le aree perimetrali dell’edificio, raccontandone la storia millenaria e le vicende che hanno portato all’attuale conformazione. Visiterete poi gli interni, dove potrete ammirare da vicino lo splendido ciclo di affreschi tuttora presente nel catino absidale.

Centro Storico di Induno Olona

Via Crugnola, 14, Induno Olona (VA)

Faremo una passeggiata alla scoperta del centro storico della cittadina di Induno Olona, ripercorrendone la storia dalle origini fino ai giorni nostri. Osserveremo le architetture e le facciate degli edifici principali accompagnati dal racconto di episodi della storia recente e passata della cittadina. Il percorso, che vuole essere uno spunto per una visita più approfondita e ampliata agli altri luoghi d’interesse presenti nel territorio comunale, si concluderà con la mostra fotografica, allestita e curata in collaborazione con l’associazione Il Caimano, la Proloco e l’Assessorato alla Cultura presso la Sala Bergamaschi in Piazza Giovanni XXIII. La mostra di foto storiche, aperta a tutti durante gli orari della manifestazione, inizialmente prevista per le Giornate 2020, è dedicata ai 71 anni di autonomia del comune di Induno Olona rispetto a Varese.

Per ulteriori informazioni:

varese@delegazionefai.fondoambiente.it

varese@faigiovani.fondoambiente.it