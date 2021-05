Arriva la stagione della siccità, a Somma arrivano i divieti antispreco

Niente acqua sprecata durante il giorno, niente lavaggio dell’auto “fatto in casa” e niente sostituzione dell’acqua delle piscine. Dal 20 maggio a Somma Lombardo entrano in vigore le nuove norme di risparmio dell’acqua per la stagione del caldo e (sempre più) della siccità.

L’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Bellaria e predisposta dalla Polizia Locale è stata anche sollecitata dal gestore dei servizi idrici Alfa srl, che ha scritto a tutti i Comuni, in vista della stagione in cui più difficile è “pescare” acqua dalla falda, a causa della siccità.

E dunque ecco le norme, che saranno in vigore a partire dal 20 maggio 2021 e rimarranno sino alla revoca dell’ordinanza.

È prevista la limitazione del consumo acqua potabile ai soli usi domestici, igienicosanitari, antincendi e produttivi; il divieto di utilizzare acqua potabile per lavare autovetture su aree pubbliche e private, se non presso gli impianti autorizzati; il divieto dalle ore 6,00 alle ore 22,00 all’utilizzo di acqua potabile per l’innaffiamento di orti e giardini e ogni altro uso non domestico ed in particolare. Vietato anche il ricambio di acqua nelle piscine private, l’alimentazione di fontane e zampilli non a riciclo di acqua, il lavaggio di spazi su aree private. L’innaffiamento con impianti automatici è consentito per un periodo giornaliero non superiore a 45 minuti.

L’inosservanza delle prescrizioni dell’Ordinanza è punita con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Non sono soggetti al divieto gli agricoltori, i floricoltori e gli autolavaggi regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Siccità, il sindaco di Somma invita a comportamenti virtuosi

L’ordinanza del sindaco invita poi a una serie di comportamenti virtuosi, anche se non obbligati: chiudere sempre i rubinetti e aprirli solo quando necessario, non lasciare scorrere l’acqua inutilmente; verificare che non vi siano perdite dalle tubazioni domestiche o dai rubinetti, a utilizzare lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico e nelle ore notturne; riciclare, ove possibile, la stessa acqua. E infine c’è l’invito a usare, ove possibile, riduttori di flusso idrico sui rubinetti e nelle doc