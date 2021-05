Attivate le colonnine per auto elettriche a Verbania

Sono attive da qualche giorno le colonnine per auto elettriche, installate nelle scorse settimane a Verbania da Enel X in collaborazione con il Comune.

Le postazioni sono alla Marina di Pallanza, al teatro “Il Maggiore, a Trobaso in piazza Parri e in c.so Europa mentre quella nel piazzale del comando provinciale dei Carabinieri, sarà attiva tra pochi giorni; #cinque colonnine che si aggiungono all’unica pubblica finora operativa in piazzale Flaim, oltre a quelle messe a disposizione da alcuni supermercati della città.

L’assessore all’Ambiente Giorgio Comoli ricorda “che ci stiamo dotando di una vera e propria rete di colonnine, una svolta green di Verbania che proseguirà nei prossimi mesi estivi dove in piazza Garibaldi e in piazza Ranzoni ne saranno installate due per le biciclette, mentre per le auto ne sono previste altre quattro a Fondotoce, a Sant’Anna, a Suna e al Movicentro della stazione. Le colonnine sono solo il primo passo. Tra pochi giorni scade il bando per la realizzazione di un servizio di bici elettriche a noleggio sul nostro territorio e, se tutto va per il meglio, da luglio sarà operativo. Inoltre, nell’ambito del progetto Interreg Mobster, sulla mobilità sostenibile, è prossima ad entrare in servizio la barca elettrica per visite guidate alla Riserva naturale di Fondotoce, che sarà gestita in accordo con l’ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Infine, sempre nell’ambito di Mobster, si sta costruendo un nuovo pontile d’attracco per barche elettriche al porto di Intra. Sulla mobilità a basso impatto ambientale ci giochiamo parte del futuro sviluppo turistico. Gli stranieri – conclude Comoli – costituiscono la parte rilevante dei nostri ospiti e sono sempre più alla ricerca di un territorio che è attento a queste proposte, scelte in linea con i lavori che si stanno completando della pista ciclo pedonale sul lago”.