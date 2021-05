Bidoni rovesciati e pipì sotto al portico, notte agitata in via Veratti

Finisce in questura la notte da leoni di tre ventenni di Varese, due dei quali si beccano anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre tutti e tre hanno rimediato anche un Daspo urbano di 48 ore.

Gli eccessi da sabato sera non sono certo infrequenti: a Legnano è stata una serata molto agitata, a Busto Arsizio la polizia e il 118 intorno alle 21 hanno soccorso un uomo che si era ferito da solo. A Varese invece sono stati tre ragazzi – italiani, tra i 20 e i 22 anni di età – a movimentare il sabato sera con comportamenti sopra le righe.

La pattuglia della Volante di Varese stava pattugliando il centro – nei dintorni di Palazzo Estense – quando in via Veratti gli agenti hanno notato un bidone della spazzatura rovesciato. Messisi alla ricerca seguendo le urla che venivano dai dintorni, nella vicina via Sacco hanno rintracciato gli autori del vandalismo: due ragazzi si stavano divertendo a rovesciare altri bidoni mentre un terzo stava urinando sotto il porticato.

Comportamenti sopra le righe che li hanno portati dritti in Questura. E proprio qui due di loro si sono messi a insultare i poliziotti, rifiutandosi di collaborare alle procedure per i verbali. E quindi per due di loro è scattato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in aggiunta al danneggiamento aggravato e all’imbrattamento contestati anche al terzo ragazzo.

Per tutti e tre sono poi scattate anche le sanzioni per le violazioni amministrative, per violazione del coprifuoco e per ubriachezza.