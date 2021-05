Caccia al risparmio: come ottenere sconti sullo shopping online

Lo shopping online è un’alternativa molto valida, soprattutto nell’ultimo anno. La pandemia da Covid 19 infatti ha portato il consumatore ad avere nuove necessità, come evitare luoghi affollati e contatti con oggetti che potrebbero aumentare la possibilità di contagio, come i carrelli dei supermercati.

Le nuove esigenze dei consumatori hanno fatto che sì che ci fosse una crescita accelerata degli acquisti online, non solo di generi alimentari ma più in generale di abbigliamento, elettronica, prodotti di tecnologia e tanto altro. Nello specifico il Rapporto Coop 2020 dell’Osservatorio “The World after Lockdown”, che è stato realizzato da Nomisma e Crif, ha dimostrato gli shop online di alimentari e bevande ha aumentato le proprie vendite oltre il 37%, solo nell’ultimo anno. Allo stesso tempo gli e-commerce generici di moda, elettronica, prodotti per la casa hanno registrato una crescita degli ordini del 24%.

I numerosi vantaggi di acquistare online sono sicuramente il motivo per cui tante persone da alcuni anni hanno scelto il web come mezzo per i propri acquisti. Ma come si può risparmiare senza rinunciare a una piattaforma di e-commerce affidabile e di fiducia? Seguendo alcune semplici attenzioni.

I vantaggi di acquistare online

Ordinare sul web alimentari, casalinghi prodotti di elettronica e altri articoli online è oggi più sicuro grazie ai metodi di pagamento sempre più aggiornati e in grado di prevenire frodi o furti di dati personali.

I vantaggi di acquistare online sono inoltre tantissimi e in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse. Ad esempio sul web non esistono gli orari di apertura e di chiusura come nei negozi fisici e questo permette di acquistare a qualsiasi orario del giorno e in qualsiasi giornata, anche festiva. Il web è reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Online è possibile risparmiare tempo e denaro. Grazie alla mancata necessità di doversi recare fisicamente presso un punto vendita vengono eliminate le tempistiche relative al traffico, alla ricerca del parcheggio o di attesa alla cassa. Allo stesso modo i costi diminuiscono, ad esempio quello del gasolio.

Come risparmiare sullo shopping online: 5 consigli

Certamente i vantaggi di acquistare online sono tanti, ma è possibile anche risparmiare sugli ordini sul web senza rinunciare a specifici brand? La risposta è sì, se si seguono alcuni semplici consigli. Tra questi:

Rimanere aggiornati sulle occasioni durante l’anno

Molti lo sanno ma pochi ne approfittano! Durante l’anno sono tante le occasioni di risparmio che permettono agli utenti di risparmiare oltre il 50% su uno specifico prodotto o marchio. Dai saldi al Black Friday, dal Blue Monday al Singles Day: in questo modo ottenere sconti e vantaggi sui propri acquisti è ancora più facile.

Confrontare i prezzi su diverse siti

Per ottenere un prodotto al miglior prezzo bisogna avere pazienza. Certamente la vasta scelta di e-commerce e brand online offrono la possibilità di confrontare i prezzi ma anche valutare su quale piattaforma di e-commerce acquistare uno specifico prodotto.

Usare i codici sconto offerti online

Un altro modo per risparmiare senza rinunciare a uno specifico brand è usufruire dei codici sconto! Queste strisce alfanumeriche, se inserite nell’apposita area dell’e-commerce, permetto all’utente di ottenere uno sconto esclusivo. Grazie a siti come www.super-offerte.com è possibile accedere a codici coupon e promozioni in ogni momento della giornata, ottenendo extra sconti ma anche spedizioni gratuite e molti altri vantaggi online.

Spedizioni gratuite

Eliminare i costi extra sugli acquisti online è il primo modo per risparmiare. Il prezzo a carrello può aumentare con le spese di consegna in aggiunta che possono superare anche i 10 euro per le condizioni express. Molti e-commerce garantiscono invece le spese di spedizione gratuite al raggiungimento di un minimo d’ordine. Prima di concludere l’acquisto può essere un’ottima idea verificare questa soglia e valutare di aggiungere un altro prodotto a carrello per ottenere la consegna gratuita.