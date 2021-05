Campionato Raffa: Caccialanza alle final four, testa a testa tra Possaccio e Boville

Primi verdetti dalla dodicesima giornata del campionato di Serie A: a due turni dal termine nel primo girone la Caccialanza di Milano è ormai matematicamente sicura del primo posto e ha perciò già guadagnato l’accesso alle Final Four che sanciranno il nuovo Campione d’Italia.

Nel secondo girone altro verdetto importante: Possaccio e Boville hanno acquisito di poter almeno partecipare ai play off, essendo la quarta in classifica – la Rubierese di Reggio Emilia – staccata di dieci punti, quindi impossibilitata a colmare il distacco nelle ultime due giornate.

Nulla di definito, invece, per quanto attiene il primo posto sul quale sono appollaiate le due principesse che si contenderanno l’ambito primato del girone che consentirà di accedere, senza l’insidia dei play off, direttamente alla fase finale.

È vero che il destino è nelle mani della terribile neo-promossa Possaccio, la quale, vincendo gli ultimi due incontri in trasferta, sarebbe prima grazie al bilancio favorevole con Boville, tuttavia, come afferma il capitano Chiappella: “Non sarà per nulla facile andare a sbancare due piazze insidiose come quelle di Rimini e di Fossombrone. La nostra squadra non è che fino a ora abbia brillato intensamente in trasferta, forse un po’ di timidezza nell’adeguarsi ai campi avversari, forse anche l’abitudine ai nostri di campi che tante insidie seminano sul cammino dei competitori allorché arrivano sulle sponde del Lago Maggiore. È arduo fare un’analisi approfondita e corretta, comunque non partiamo mai con l’idea di perdere, anzi siamo combattivi per antonomasia, quindi pensiamo sempre di prevalere, poi ci sono anche gli avversari che sono altrettanto determinati!”

Rimane il fatto che i campi di Possaccio restano ostici per chiunque, anche i perugini dell’APER hanno dovuto inchinarsi, sconfitti per 8-0, e tornare in Umbria con le proverbiali pive nel sacco, anche se, nei primi due incontri hanno fatto correre qualche brivido ai padroni di casa, specialmente Brutti che si è trovato in vantaggio per 7-6 su Andreani e ha avuto la possibilità di chiudere a suo favore il primo punto di giornata. Ma ormai l’evento si ripete, è assiomatico: Andreani si diverte solo se vince per 8-7 e così è stato anche questa volta. La terna, dopo l’iniziale sbandamento per quattro bocciate consecutive di Scicchitano finite sulla rastrelliera di fondo campo, si riprendeva e consegnava il secondo sudato punto ai pupilli di Sergio Tosi e Dario Mazzolini. Da lì in poi per i tapini di Perugia non c’è stato più scampo e il cappotto è stato rapidamente confezionato come opera di perfetta sartoria.

Intanto alla domenica sono proseguiti i gironi eliminatori dei campionati minori. Nel girone A del campionato di promozione di terza categoria, la Bederese A ha vinto, con un punteggio più netto di quanto non sia accaduto in realtà sul campo, contro la Malnatese seconda in classifica, mentre le altre due contendenti hanno pareggiato. L’ordine con il quale le quattro squadre sono allineate è rimasto inalterato, ma si è aperto un varco ampio – 5 punti – fra le prime due aspiranti al primato, tanto che il prossimo match fra Cuviese e Bederese potrebbe risultare decisivo in caso di successo della capolista e di mancata vittoria della Malnatese.

PILLOLE DI BOCCE

1° girone – dodicesima giornata Nova Inox Mosciano (TE) – Caccialanza (MI) 4-4 (49-46) Di Nicola/Patregnani/Rocchetti (TE) – M. Luraghi/P. Luraghi/Savoretti (MI) 8-2 5-8 Formicone (TE) – Viscusi (MI) 5-8 8-0 Formicone/Santone (TE) – M. Luraghi/Viscusi (MI) 8-5 4-8 Di Nicola/Patregnani (TE) – P. Luraghi/Savoretti (MI) 8-7 3-8

Classifica girone 1: Caccialanza 29, Enrico Millo 19, Nova Inox Teramo* 18, Accessori Moda Napoli 16, Vigasio Villafranca* 14, Giorgione Treviso 12, Capitino* 8, Montesanto* 6. *partite in meno

2° girone – dodicesima giornata Possaccio (VB) – A.P.E.R. Capocavallo (PG) 8-0 (64-28) Chiappella/Scicchitano/Signorini(VB) – Franci/Mattioli/Valecchi (PG) 8-3 8-1 Andreani (VB) – Brutti (PG) 8-7 8-5 Andreani/Paone (VB) – Brutti/Gori (PG) 8-0 8-2 Scicchitano/Signorini (1° set Turuani) – Franci/Valecchi (PG) 8-4 8-6

Classifica girone 2: Possaccio e Boville 27, Fossombrone 22, Rubierese 17, Fontespina* 14, CVM Moving System 11, Aper Capocavallo 7, Invoice Cagliari* 4. *partite in meno

Campionato promozione 3a categoria – 1° girone – 3a giornata Bederese A – Malnatese 6-2 Cuviese – Cadoraghese 4-4

Classifica Bederese A 9, Malnatese 4, Cadoraghese 2, Cuviese 1.