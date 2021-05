Chiusi in casa: strategie per gestire il lockdown in famiglia

Si intitola “Chiusi in casa – Strategie per gestire il lokdown in famiglia” il webinar gratuito per genitori in programma per la serata di mercoledì 5 maggio alle ore 21 in diretta streaming sui canali facebook e YouTube del Centro Gulliver. Si tratta del primo di due incontri promossi dal Gulliver sulle difficoltà di gestire i rapporti con i figli adolescenti durante questo difficile anno di pandemia.

Fra le conseguenze dell’evento pandemico, la “costrizione” in casa di genitori e figli è stata una tra le maggiori fonti di difficoltà e stress. Le già tumultuose vicissitudini della crescita preadolescenziale e adolescenziale, da sempre complesse da gestire per i genitori, sono diventate ulteriormente faticose.

L’incontro vuole proporre strategie attive per affrontare le dinamiche vissute “di-stanza”, le situazioni di ansia vissuta e percepita, nonché la gestione del divario fra “autonomia” e “controllo” da dare ai propri figli.

All’evento parteciperanno Emilio Curtò, presidente del Centro Gulliver e Rossella Dimaggio, assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese e saranno condotti da Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo, pedagogisti e youtuber che in questi difficili mesi hanno parlato di ragazzi con i ragazzi attraverso il canale “Uscita di emergenza.”

“Quello che i ragazzi non dicono, ma postano – L’uso dei social in adolescenza” è il titolo del secondo webinar in programma per il 26 maggio.

Le serate sono organizzate dal Centro Gulliver, in collaborazione con Unison, con il patrocinio del Comune di Varese.

Per maggiori informazioni: comunicazione@gulliver-va.it oppure 391 490 2662