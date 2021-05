Ciclista investito a Ferno, in ospedale in “codice rosso”

Un uomo in bicicletta è stato investito a Ferno, intorno alle 11.30 di oggi, martedì 18 maggio 2021. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e l’uomo – 67 anni – è stato portato in ospedale in “codice rosso”, vale a dire con ferite e valutato in pericolo di vita dal personale del 118.

L’incidente è avvenuto in via Garibaldi 142, nel tratto più esterno, quello in cui la lunga via ha l’aspetto di zona residenziale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, un’ambulanza e come detto anche l’elicottero del sistema Areu (foto d’archivio), che ha poi trasportato il ferito verso l’ospedale.

(Articolo aggiornato alle ore 12.45 di martedì 18 maggio 2021)