Cosa è KDP (kindle publishing)?

Nel 2012 il mondo della lettura è stato rivoluzionato da un piccolissimo e sottilissimo dispositivo, il Kindle, un lettore di e-book commercializzato da Amazon che ha innescato una corsa all’autopubblicazione da parte di tanti aspiranti scrittori.

Pubblicare un libro, infatti, sul Kindle diventa un gioco da ragazzi: bastano 5 minuti per il caricamento e già nelle prime 24-48 ore verrà inserito nei Kindle Store di tutto il mondo, divenendo perciò facilmente consultabile ed acquistabile in qualunque parte del pianeta e con un solo e semplice click.

Rispetto al particolare profumo emanato da ogni singola pagina sfogliata di un libro cartaceo, il lettore Kindle è un supporto rigido ma touch. Il testo, inoltre, può essere adattato facilmente alle proprie esigenze di lettura (ingrandendolo o diminuendolo); è possibile evidenziare alcune parti tenendo premuto la stringa di parole da sottolineare e ricercare facilmente (grazie all’opzione di vocabolari integrati) un vocabolo di cui non si conosce il significato. Il tutto senza compiere alcun sforzo!

Dunque, il meccanismo di autopubblicazione su KDP, cioè Kindle Publishing è facile e immediato, ma soprattutto gratuito. Basta caricare il testo, compilare le varie voci, mantenere il controllo sui diritti e impostare il prezzo di vendita.

Un nuovo business di pubblicazione a portata di click

Per iniziare a guadagnare e di conseguenza avviare un potenziale business di pubblicazione online usando Kindle Publishing basta seguire poche regole: registrarsi sulla piattaforma, scrivere il libro, scegliere una copertina e caricarla nella relativa sezione, caricare il testo, attendere l’approvazione di KDP (in media sono necessari un paio di giorni) e diffondere il link della pubblicazione sui propri canali per autopromuoversi.

Per ogni vendita del libro Amazon ne trattiene una parte, mentre la restante (la royalty) viene destinata all’autore.

Quali sono i vantaggi di pubblicare su KDP?

In primis il basso costo, rispetto alle case editrici. Per iniziare a pubblicare sono necessari la creatività, la capacità di scrittura, un pc ed un file word;

Non occorre avere un proprio sito web, per cui non sono richieste neppure le competenze di programmazione o sviluppo;

Nessun problema logistico, cioè non serve un magazzino per gestire gli ordini e di conseguenza non termineranno mai le scorte, in quanto il testo è su un supporto digitale e perciò scaricabile;

La vendita è assicurata 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Trattandosi di un libro digitale, l’utente potrà acquistarlo nell’Amazon Kindle Store in qualsiasi momento della giornata;

Come per i libri cartacei, il diritto di autore viene tutelato. L’e-book difatti una volta online sarà protetto da copyright;

È possibile visualizzare l’anteprima del libro così da vedere come apparirà ai lettori;

Il prezzo del libro può essere modificato anche dopo la pubblicazione del libro.

Con la pubblicazione del libro sul KDP ogni scrittore potrà far conoscere le proprie abilità di scrittura senza attendere i lunghi tempi di correzioni delle bozze e di stampa. Il testo, ovviamente, per essere caricato deve essere conforme alle norme editoriali di Amazon Kindle Publishing.