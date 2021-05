Riapre l’Isolino Virginia, visita dentro una palafitta

Domenica 16 maggio riapre il museo dell’Isolino Virginia e Archeologistic propone una visita guidata al piccolo museo Ponti. Sarà l’occasione per tornare a “respirare” e vivere la vita di lago.

È ripresa, quindi, anche la navigazione del battello che condurrà i turisti sull’isola. L’Isolino Virginia è l’unica isola del Lago di Varese che custodisce un sito palafitticolo del periodo Neolitico. Al piano superiore del museo è stato ricostruito l’interno di una palafitta e questo permetterà di calarsi nella vita degli abitanti dell’isola e delle sponde del lago di 7000 anni fa.

Il Lago di Varese è una miniera d’oro dal punto di vista archeologico, con una storia millenaria di insediamenti e di attività. Popoli ormai dimenticati ma che, secolo dopo secolo, hanno lasciato tracce indelebili e importantissime al punto che dal 2001 l’UNESCO ha deciso di proteggerle. È così che l’Isolino Virginia e le palafitte di Bodio sono diventate un patrimonio dell’umanità, inserite all’interno del bene seriale dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino.

La visita parte dall’imbarcadero di Biandronno , il ritrovo è per le ore 10 e la prenotazione è obbligatoria: scrivere a varesemusei@archeologistics.it

(La visita è gratuita, il costo del trasbordo in barca è di € 5 a persona. Per ulteriori informazioni 328.8377206)

Tornerà ad animarsi l’isola, 9200 metri quadrati, che ospita anche il ristorante gestito da Luigi Lanzani, l’osteria la “Tana dell’Isolino”. Le partenze del battello per L’isolino sono previste il sabato e la domenica ogni ora a partire dalle 10.

Negli ultimi anni il Comune di Varese, con Regione Lombardia, Centro Gulliver e VareseWeb, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha avviato i progetti “Varese 4U – Archeo2”, “Tutela e valorizzazione dell’Isolino Virginia 2018 e “Tutela e valorizzazione dell’Isolino Virginia 2019”.

Ed è dedicato all’Isolino Virginia il nuovo podcast di Varese4U – Archeo. Si tratta di una serie di podcast, nati come delle vere e proprie audioguide, realizzati dalla cooperativa MultimediaNews, in collaborazione con V2Media e Varese Web. Un podcast per ogni sito archeologico, con cui è possibile conoscere tutti i segreti e la storia di ogni singolo bene. E questo è il nuovo podcast dedicato all’Isolino Virginia: