Fine settimana tra sole e nuvole

Una perturbazione atlantica attraversa oggi il nord Italia, seguita da veloci correnti occidentali nel fine settimana, che porteranno ancora passaggi nuvolosi ma condizioni di maggiore stabilità con diminuzione del rischio temporalesco. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino da lunedì i venti diverranno più settentrionali e lo sbarramento alpino favorirà il ritorno del bel tempo sul versante meridionale.

Nel dettaglio nella giornata di venerdì al mattino sarà dapprima soleggiato, via via più nuvoloso. Dal pomeriggio rovesci o temporali a partire dai rilievi, ma in transito anche sulla pianura. Sulle Alpi limite neve oltre 1800 m.

Sabato in parte soleggiato ma con spesse velature e passaggi nuvolosi anche estesi. Perlopiù asciutto o rare piogge o rovesci limitate ad Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Temperature stazionarie.

Domenica in parte soleggiato tra passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio sviluppo di nuvole cumuliformi sui rilievi con possibili rovesci o temporali serali, in particolare tra Verbano, Ticino e Lario. In pianura probabilmente asciutto.

La tendenza prevede lunedì 17 maggio ancora qualche nuvola al mattino, poi via via soleggiato, limpido e ventilato da Nord. Martedì 18 maggio: ben soleggiato, un po’ di nuvole solo lungo le Alpi. Temperature nelle medie stagionali.