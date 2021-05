Gallarate, risolti i problemi della fognatura nel quartiere Madonna in Campagna

Oltre 350 metri di fognatura sostituti per porre finalmente rimedio ad un problema che si trascinava da anni e creava disagi a decine di famiglie e alla struttura che ospita la sezione di Gallarate del Tiro a Segno Nazionale.

Periodicamente, infatti, la fognatura non riusciva a far defluire i reflui, rigurgitandoli all’interno delle proprietà private. Ad essere interessata dal problema era soprattutto la via Tiro a Segno, nel quartiere Madonna in Campagna di Gallarate, dove i tecnici di Alfa stanno per concludere in questi giorni la posa degli ultimi metri di fognatura prima di chiudere il cantiere.

Prima dell’intervento vero e proprio, è stato necessario operare con mezzi per lo spurgo delle tubazioni e delle videoispezioni; successivamente si è intervenuti praticando uno scavo più profondo, posando 130 metri di nuova fognatura in via Tiro a Segno, ma anche sostituendo altri tratti collegati e anch’essi deteriorati: 150 metri in via Martiri della Libertà e 80 metri in via Calcaterra a partire dall’innesto in via Buonarroti.

Le nuove tubazioni hanno un diametro maggiore (dai 300 ai 500 mm), sono in gres, materiale estremamente resistente, anche all’usura del tempo. L’insieme dei lavori ha comportato un impegno di spesa di circa 250mila euro.

«Quando si risolve un problema, specie se di vecchia data, non si può che essere contenti. A nome dell’amministrazione che rappresento ritengo importantissima la sinergia che si è venuta a sviluppare tra il Comune di Gallarate e Alfa, volta alla soluzione delle problematiche come questa e a nuovi progetti che miglioreranno le infrastrutture di sottosuolo. Ad maiora semper quindi», ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Rech.

«Condivido l’opinione dell’assessore Rech – ha affermato presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli – e ringrazio l’amministrazione per la fattiva collaborazione, così come ringrazio il personale di Alfa per aver svolto un lavoro così importante e atteso da tempo.>»