I genitori della primaria Morandi regalano ai bambini letture con le bibliotecarie

L’associazione Genitori della primaria Morandi, in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari, per salutare i bambini alla fine di una anno scolastico molto complicato, ha organizzato per i piccoli studenti delle piacevoli letture animate che si svolgono in classe assieme alle bibliotecarie collegate dagli scaffali pieni di coloratissimi volumi di via Cairoli.

Alla fine di ogni lettura agli studenti viene anche consegnato un piccolo omaggio per ringraziarli dell’impegno e della resilienza mostrata in questo anno anno davvero impegnativo.

Le letture animate in classe sono iniziate nella mattinata di oggi, venerdì 28 maggio, in alcune classi della sezione B (2^, 3^ e 5^) e in 4A, e proseguiranno nelle giornate di martedì 1 e giovedì 3 giugno.

Queste le letture proposte ai bambini per fasce di età.

CLASSI PRIME e SECONDE

– “Un’estate dalla nonna”, Benji Davies

– “In viaggio”, Guido Van Genechten

– poesia di saluto

CLASSI TERZE

– “La verità sulle mie incredibili vacanze”, Davide Calì

– poesia di saluto

CLASSI QUARTE

– Un brano tratto da “Le vacanze del Piccolo Nicolas”, Goscinny Sempè

– poesia di saluto

CLASSI QUINTE

– un brano tratto da “Come sopravvissi alla prima media”, Altieri Fabrizio

– poesia di saluto