“Gulliver Virtual Race”: Pronti, ripartenza, via!

Per tutti gli amanti dello sport, un’occasione da non perdere. Lanciata ufficialmente la seconda edizione della Gulliver Virtual Race, l’iniziativa sportiva e solidale organizzata dal Centro Gulliver e dalla ASD EcoRun Varese per il weekend del 26 e 27 giugno.

LA GULLIVER VIRTUAL RACE – 2 EDIZIONE

“Non ci è ancora concesso di vivere la nostra “Casa Aperta” – racconta Ludovica Cerritelli, fundraiser del Centro Gulliver – il tradizionale appuntamento di fine giugno, in cui le Comunità Terapeutiche aprono le porte della propria “casa” a familiari, volontari, sostenitori e ai rappresentanti delle Istituzioni. Per questo abbiamo deciso, anche per quest’anno, di organizzare la Gulliver Virtual Race: un’occasione per essere insieme, anche se con modalità diverse, uniti nello sport e nella solidarietà.”

Non ci sono particolari limiti per questa race: nell’ultimo weekend di giugno ogni partecipante potrà scegliere il proprio sport preferito, da praticare nel luogo che più preferisce, nell’arco dei due giorni della gara. Non importa, dunque, se nel parco sotto casa, per le vie del quartiere, al lago, al mare, nei sentieri del bosco, nel giardino di casa, sul tapis roulant, sulla cyclette o sui rollerblade. Sono ammessi percorsi in bicicletta, a piedi, nuotando o praticando nordic walking. Per la distanza che ognuno desidera. L’importante è mettersi in gioco!

Non è raro ormai vedere il Gulliver impegnato in iniziative sportive. D’altra parte per la cooperativa varesina, sport e attività fisica sono di casa. Da sempre al centro delle attività di cura e prevenzione, quali strumenti privilegiati per prendersi cura di sè a 360°: corpo, mente e spirito.

Plauso all’iniziativa arriva anche dal Comune di Varese, che ha concesso il Patrocinio all’evento: “Per me – sottolinea Dino De Simone, assessore all’ambiente, al benessere e allo sport – un’iniziativa sportiva come questa, che ha a cuore anche la solidarietà, è il massimo emblema della ripartenza. Come assessore allo sport, tengo in modo particolare a questo appuntamento. Mi piacerebbe che, nei prossimi anni, questo evento diventasse, con il sostegno comunale, una vera e propria gara podistica benefica a favore del Centro Gulliver. Potremmo pensare ad un percorso ad hoc che passi dai luoghi di Gulliver”.

LA STAFFETTA DI 24 ORE PER CHI VUOLE CORRERE IN GRUPPO

Per coloro che desiderano correre in gruppo, il team della EcoRun Varese ha organizzato una staffetta di 24 ore lungo un percorso di circa 10 km nel centro cittadino di Varese che toccherà anche la sede storica del Centro Gulliver di Via Albani (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza Covid-19 in atto). “Noi tutti della EcoRun Varese siamo onorati di poter organizzare questa manifestazione con Gulliver anche quest’anno” – dice Giuseppe Micalizzi, presidente della EcoRun Varese.

IL RICORDO DELLA RACE DEL 2020

Grande partecipazione alla prima edizione della Virtual Race organizzata dalla squadra Gulliver – EcoRun Varese. 165 i partecipanti, 6 le regioni d’Italia coinvolte, 5 gli stati del mondo rappresentati. Davvero un successo.

L’obiettivo della race era quello di riuscire a tagliare il traguardo dei 265 km totali percorsi tutti insieme. Alla fine il contachilometri complessivo ne ha segnati ben 1516,62. Kilometri che poi l’azienda Comerio Ercole, partner di questa iniziativa, ha trasformato in mq sanificati della nostra Comunità Terapeutica “La Collina” di via Albani a Varese. “Molta riconoscenza – continua Ludovica, per le tantissime persone che hanno creduto in noi, si sono appassionate alla causa e ci hanno sostenuto”.

L’OBIETTIVO SOLIDALE DI QUEST’ANNO

Squadra che vince non si cambia. E allora anche quest’anno Gulliver e EcoRun Varese insieme, “alzando l’asticella”. L’obiettivo infatti è quello di riuscire a percorrere tutti insieme i 1.524 km che separano idealmente il Centro Gulliver dal Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo, fondato dal Beato Padre Pino Puglisi nel 1991, che è partner di Gulliver in due progetti nazionali per la realizzazione di interventi socio-educativi a favore dei giovanissimi.

“Se insieme, riusciremo a tagliare il traguardo dei 1.524 km percorsi complessivamente, l’azienda Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio, anche quest’anno main partner dell’iniziativa, sosterrà – con una donazione speciale – la realizzazione di un percorso salute negli spazi esterni della nostra sede in via Albani a Varese di cui potranno usufruire i nostri Ospiti e le famiglie del quartiere per praticare una sana attività fisica all’aperto.”

LE NOTE ORGANIZZATIVE

Come fare per iscriversi? E’ semplicissimo.

Basterà andare su Rete del Dono ed effettuare una donazione minima di 9 euro a sostegno della realizzazione del percorso salute negli spazi esterni della sede del Gulliver in via Albani 91 a Varese.

Ogni partecipante riceverà via mail il pettorale di gara, la ricevuta di donazione per i benefici fiscali previsti dalla legge e gli omaggi da parte degli sponsor dell’iniziativa (Centro Estetico Armonia Estetica e Benessere, Erboristeria Erbincanto, Incanto Armonico di Dario Lazzari, Love in the Kitchen, Pasticceria Pirola, e la Dott.ssa Laura Sciacca Biologa Nutrizionista). Infine per tutti gli iscritti ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei 6 premi donati dai nostri sponsor e dalla Libreria Mondadori di Varese durante la diretta facebook di giovedì 1 luglio alle ore 21.

LA CHALLENGE SUI SOCIAL

“Dopo esserti iscritto – si legge alla pagina di Rete del Dono dedicata all’iniziativa – scatta un selfie con il tuo pettorale, postalo sui social con l’#GulliverVirtualRace, tagga il Centro Gulliver Va e nomina altre 3 amici che vuoi sfidare in questa iniziativa di sport solidale. E il giorno della gara gira un piccolo video di max.15’’ con il tuo smartphone in orizzontale e mandacelo via whatsapp al numero +39 391 4902662 insieme alla foto dei km che hai corso. In questo modo farai parte anche tu del video finale dell’evento che potrai vedere in anteprima giovedì 1 luglio alle ore 21 in diretta sulla nostra pagina facebook. E il giorno dopo sarà online anche su VareseNoi Media Partner di questa iniziativa”.

A questo punto non resta che iscriversi all’edizione 2021 della #GulliverVirtualRace – Pronti, ripartenza, via!

Per info: scrivere a ludovica.cerritelli@gulliver-va.it