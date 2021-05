Il Museo del Design Ceramico di Laveno compie cinquant’anni

Il Museo MIDEC (Museo Internazionale Design Ceramico) di Laveno Mombello compie cinquant’anni.

Il museo lavenese si trova all’interno del cinquecentesco Palazzo Guilizzoni, oggi Perabò. La sua apertura, con il nome di Civica Raccolta di Terraglia, fu dovuta a un iniziale deposito di opere in ceramica provenienti dalla Società Ceramica Richard-Ginori.

A ciò si aggiunsero altri oggetti in ceramica appartenuti a collezioni private. In anni recenti vi furono aggiunte ulteriori opere, frutto di donazioni. Tra i direttori artistici delle ceramiche lavenesi vi sono stati Giò Ponti, Guido Andlovitz e Antonia Campi.

Le porte del museo torneranno ad aprirsi domenica 16 maggio: nell’arco della giornata si svolgeranno visite guidate e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello si esibirà eseguendo alcuni brani. Vi sarà anche un’esposizione di azalee preparata dall’Azienda Agricola Brianza di Giuseppe Spertini.

Il vicesindaco e Assessore alla Cultura Mario Iodice afferma «È con grande gioia che annuncio la riapertura del MIDeC a partire da Domenica 16 maggio. Sarà un giorno speciale almeno per tre motivi: la riapertura, dopo un lungo periodo di forzata inattività, la partecipazione all’evento nazionale “Buongiorno Ceramica” promosso dalla Associazione Italiana Città della Ceramica e, soprattutto, la ricorrenza dei 50 anni di vita del Museo. Nel corso del 2021 abbiamo in programma una serie di iniziative importanti per ricordare la storia del Museo con le donne e gli uomini che lo hanno reso unico e prezioso e il centenario della nascita di Antonia Campi».

Per festeggiare insieme questo evento, l’ingresso sarà gratuito, nel rispetto delle normative Covid.