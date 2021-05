Incidente a Busto Arsizio, un uomo in ospedale

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito seriamente a causa di un incidente avvenuto intorno alle 13,40 di oggi, martedì 25 maggio, a Busto Arsizio. La sua moto si è scontrata con un’auto in viale Vittorio Alfieri, non lontano dalla stazione Nord.

Le condizioni del ferito sono apparse piuttosto gravi agli occhi dei soccorritori, giunti con una ambulanza e un’automedica sul posto dell’impatto. L’uomo però, fortunatamente, non appare in pericolo di vita ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio, incaricati sia dei rilievi per stabilire le cause dell’accaduto sia per gestire un traffico che in quell’ora è piuttosto sostenuto. Ripercussioni sulla viabilità sono state segnalate in tutta la zona.